Rayakan HUT ke-81 RI, DKP3 Depok Gelar Sterilisasi Kucing Gratis, Sasar 100 Ekor Selama 3 Hari

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok kembali menghadirkan layanan sterilisasi kucing domestik dan campuran domestik secara gratis melalui Program Steril Agustus 2026.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Layanan sterilisasi berlangsung selama tiga hari, yakni 10-12 Agustus 2026, di Aula D’MiCC, Gedung Parkir Balai Kota Depok lantai 8.

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Kepala UPTD Puskeswan Kota Depok Aresa Setiawati mengatakan program sterilisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan populasi kucing sekaligus mengurangi risiko penyebaran penyakit zoonosis.

“Sterilisasi kucing ini bermanfaat untuk membatasi populasi serta membantu mencegah penyakit zoonosis seperti rabies, scabies, dan infeksi jamur yang dapat menular ke manusia,” kata Aresa.

Menurut Aresa, layanan gratis tersebut secara khusus diperuntukkan bagi kucing jantan berusia minimal sembilan bulan.

Tidak terdapat batas usia maksimal bagi kucing yang akan mengikuti program sterilisasi.

Selama tiga hari pelaksanaan, DKP3 Kota Depok menargetkan sebanyak 100 ekor kucing jantan mendapatkan layanan sterilisasi.