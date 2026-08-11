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Sudah Marah-Marah Soal Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung, Farhan Batal Segel SixNine Padel

Selasa, 11 Agustus 2026 – 15:40 WIB
Sudah Marah-Marah Soal Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung, Farhan Batal Segel SixNine Padel - JPNN.com Jabar
Satpol PP memasang spanduk penyegelan videotron di tempat usaha padel 'SixNine Cafe & Dining' dalam kasus penebangan pohon di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung batal menyegel bangunan tempat padel 'SixNine Cafe & Dining' di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, yang terlibat dalam kasus penebangan 10 pohon .

Dalam penelusuran petugas Satpol PP, terungkap pihak yang berinisiatif menebang pohon-pohon di sana adalah pihak subkontraktor videotron.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Satpol PP sudah menyegel videotron yang terpasang di area tempat padel. Tindak lanjutnya, kini pihaknya menunggu penanaman pohon kembali atau reboisasi di Jalan Riau.

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"Kalau yang padel, pada dasarnya sekarang kami tinggal menunggu eksekusi penanaman pohon, bibit pohon setinggi lima meter di 10 titik tersebut," kata Farhan di Bandung, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, penanaman pohon terhambat pembongkaran trotoar yang sedang dilakukan pemerintah kota. Rencananya, setelah perbaikan jalur trotoar, baru akan dilakukan reboisasi tanaman.

"Problemnya, secara teknis kami harus melakukan pembongkaran trotoar terlebih dahulu. Kami memang sedang fokus pada pembongkaran trotoar. Setelah trotoarnya dibongkar, kami akan mengetahui titik-titik mana saja yang bisa ditanami pohon kembali. Akar pohon yang sudah mati juga harus kami angkat semuanya," jelasnya.

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Di sisi lain, Farhan mengungkapkan alasan tidak ikut menyegel lapangan padel SixNine.

Dalam pemeriksaan, pihak subkontraktor mengaku tindakan menebang 10 pohon di Jalan Riau atas inisiatif sendiri, tidak ada perintah dari pemilik bangunan padel.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ungkap alasan tidak menyegel lapangan padel SixNine yang terlibat dalam penebangan pohon di Jalan Riau.
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