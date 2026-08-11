Baba Rafi Sabet Dua Penghargaan di Ajang Franchise dan Kemitraan 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebab Turki Baba Rafi meraih penghargaan Top Franchise & Partnership Brand Champion Award 2026 untuk kategori kebab.

Penghargaan tersebut diterima Founder & Group CEO Baba Rafi Hendy Setiono dalam acara yang digelar Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia di Bekasi Convention Center (BCC), Jumat (7/8/2026).

Top Franchise & Partnership Brand Champion Award 2026 diberikan berdasarkan penilaian terhadap tiga aspek, yakni brand awareness, brand reputation, dan brand choice.

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Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap merek yang dinilai memiliki tingkat pengenalan, reputasi, serta pilihan konsumen dalam kategori bisnisnya.

Dalam ajang tersebut, Baba Rafi menjadi salah satu penerima penghargaan bersama sejumlah merek dari berbagai sektor, antara lain J&T untuk kategori logistik, Shop & Drive untuk kategori bengkel dan servis kendaraan, Sabana Fried Chicken untuk kategori ayam goreng, serta Air Minum Biru untuk kategori air minum dalam kemasan.

Selain penghargaan tersebut, Baba Rafi juga memperoleh apresiasi Best Booth Design kategori booth berukuran 3x6 meter dalam IBOS EXPO 2026.

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Penghargaan itu diberikan dua hari kemudian, Minggu (9/8), di lokasi yang sama. Apresiasi tersebut diterima Hendra yang mewakili tim Baba Rafi.

Dalam penilaiannya, desain booth tersebut disebut memadukan unsur estetika, fungsionalitas, dan kenyamanan pengunjung, sekaligus menampilkan identitas merek.