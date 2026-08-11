Dana Pesantren di Jabar Dipotong, Baznas Siapkan Bantuan dari Zakat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI merespons isu pemotongan bantuan dana untuk pondok pesantren di Jawa Barat.

Kepala Baznas RI Sodik Mudjahid menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang tengah dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Sodik, kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini memang cukup berat.

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Bahkan, kata dia, sejumlah daerah masih menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

"Kita maklum bahwa semua pemerintah daerah dalam kesulitan uang. Bahkan untuk pembayaran PPPK juga ada yang mengeluh. Sehingga saat ini kita maklumi jika ada pemotongan dana pesantren di Jawa Barat," ujar Sodik di Pusdai, Kota Bandung, Selasa (11/8/2026).

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Sodik mengatakan Baznas dapat mengambil peran untuk membantu memenuhi kebutuhan pesantren melalui sumber dana umat.

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Baznas, lanjut dia, mengandalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sebagai sumber pembiayaan berbagai program sosial dan pendidikan.

Salah satu program yang disiapkan ialah Pesantren dan Madrasah Layak Belajar yang masuk dalam 13 program unggulan Baznas.