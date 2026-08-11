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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 11-12 Agustus 2026: Bogor dan Kepulauan Seribu Berpotensi Hujan

Selasa, 11 Agustus 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 11-12 Agustus 2026: Bogor dan Kepulauan Seribu Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 11 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hingga sore, sejumlah wilayah Jabodetabek diprediksi mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

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Prakiraan tersebut berlaku mulai Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada Selasa pagi, pukul 07.00-13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan di wilayah Jabodetabek.

Kemudian pada siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.

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Pada periode tersebut, terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 11-12 Agustus 2026 didominasi cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Bogor dan Kepulauan Seribu
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