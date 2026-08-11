Prakiraan Cuaca Jawa Barat 11 Agustus 2026: Cerah Berawan, Bogor hingga Cianjur Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa, 11 Agustus 2026, secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, kondisi pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diprediksi cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari atau sekitar pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap cerah berawan.

Kendati demikian, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprediksi kembali cerah berawan.

Adapun suhu udara di Jawa Barat pada Selasa diprakirakan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90 persen.