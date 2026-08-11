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Kekeringan Melanda 14 Desa di Karawang, BPBD Distribusikan 704 Ribu Liter Air Bersih

Selasa, 11 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Kekeringan Melanda 14 Desa di Karawang, BPBD Distribusikan 704 Ribu Liter Air Bersih - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bantuan air bersih untuk warga koban bencana kekeringan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawangk, Jawa Barat, telah mendistribusikan sebanyak 704.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang, Ferry Muharram mengatakan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Sejak sekitar sebulan lalu hingga Senin ini, sebanyak 704.000 liter air bersih telah didistribusikan ke daerah yang dilanda kekeringan, guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat," kata Ferry.

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Dari total bantuan tersebut, sebanyak 258.000 liter air bersih didistribusikan langsung oleh BPBD Kabupaten Karawang.

Sementara itu, 446.000 liter lainnya disalurkan melalui kolaborasi BPBD Karawang dengan sejumlah pihak, termasuk pihak swasta.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang, kekeringan hingga kini melanda 14 desa yang tersebar di lima kecamatan.

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Kondisi tersebut berdampak terhadap 5.325 keluarga atau sebanyak 16.129 jiwa yang mengalami krisis air bersih.

Sebanyak lima desa yang terdampak berada di Kecamatan Pangkalan, yakni Desa Mulangsari, Kertasari, Jatilaksana, Ciptasari, dan Medalsari.

BPBD Karawang telah mendistribusikan 704 ribu liter air bersih ke 14 desa yang terdampak kekeringan. Sebanyak 16.129 warga mengalami krisis air bersih
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