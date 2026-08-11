SIM Keliling Bandung Hari Selasa 11 Agustus 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Selasa (11/8/2026), layanan tersebut beroperasi di Rest Area 78 - Kiara Artha Park Jalan Ibrahim Adjie dan Yogya Riau Junction Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

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SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

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Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.