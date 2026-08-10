Kabar Gembira, Pemilik Nama Agus Bisa Masuk Gratis The Jungle Waterpark Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kabar gembira bagi masyarakat bernama Agus. The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan program tiket masuk gratis khusus bagi pengunjung yang memiliki nama tersebut selama Agustus 2026.

Program bertajuk Gebyar Agustus Seru (GAS) itu dihadirkan dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.

“Pada perayaan kemerdekaan kali ini kami memberikan hadiah istimewa bagi yang bernama Agus, gratis masuk The Jungle,” kata Zakky.

Untuk mendapatkan tiket gratis tersebut, pengunjung harus menunjukkan dokumen identitas yang mencantumkan nama Agus, seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen identitas lainnya.

Namun, promo tersebut memiliki ketentuan. Pengunjung bernama Agus wajib membawa sedikitnya satu orang pendamping yang membeli tiket masuk.

Pembelian dilakukan langsung di loket dan promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

Selain promo untuk pemilik nama Agus, The Jungle Waterpark Bogor kembali menawarkan promo khusus bagi warga Jabodetabek dengan menggunakan KTP.