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Tokoh Muda Lintas Agama Ikrarkan Cinta Tanah Air di Masjid Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Tokoh Muda Lintas Agama Ikrarkan Cinta Tanah Air di Masjid Istiqlal - JPNN.com Jabar
Tokoh muda lintas agama bersama puluhan ribu peserta mengikrarkan cinta tanah air dalam acara Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal, Jakarta. Foto: Source for jpnn.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lima tokoh muda lintas agama bersama puluhan ribu peserta mengikrarkan cinta tanah air dan komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangkaian acara Doa Keselamatan, Zikir Kebangsaan, dan Haul Pendiri NKRI yang digelar Pengurus Besar JATMA ASWAJA di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Ikrar tersebut menjadi salah satu rangkaian acara menjelang penutupan kegiatan. Pembacaan ikrar dipimpin Bhante Dhirapunno, tokoh muda Buddha, dan diikuti secara serentak oleh peserta yang hadir.

Selain Bhante Dhirapunno, tokoh muda lintas agama yang terlibat dalam pembacaan ikrar tersebut adalah Habib Ja'far dari kalangan Islam, Bli Yan Mitha Djaksana dari Hindu, Pendeta Steve Marcel S dari Kristen, Romo Antonius Suhardi A dari Katolik, serta Js Kristan dari Konghucu.

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Habib Ja'far sebelumnya mengajak peserta untuk bersama-sama mengikuti pembacaan ikrar yang dipimpin Bhante Dhirapunno.

"Ikrar bela negara dalam semangat persatuan, bangsa dan rasa cinta tanah air, yang berlandaskan nilai-nilai luhur, kemanusiaan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kami seluruh putra-putri bangsa Indonesia menyatakan ikrar," kata Bhante Dhirapunno.

Dalam ikrar tersebut, peserta menyatakan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta komitmen menjaga dan mengawal NKRI sebagai wujud cinta tanah air.

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Peserta juga menyatakan komitmen untuk membangun dan merawat sikap moderat dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan serta menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan atas nama agama maupun ideologi.

Poin berikutnya menekankan pentingnya menjaga toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dan kepercayaan. Peserta juga diajak mempererat persaudaraan kebangsaan, kemanusiaan, dan keimanan demi menjaga keutuhan bangsa.

Tokoh muda lintas agama bersama puluhan ribu peserta mengikrarkan cinta tanah air dalam acara Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal, Jakarta
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TAGS   ikrar cinta tanah air Haul Pendiri NKRI PB JATMA ASWAJA masjid istiqlal Habib Luthfi bin Ali Bin Yahya tokoh lintas agama toleransi beragama habib jafar zikir kebangsaan persatuan indonesia

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