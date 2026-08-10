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Respons Irjen Pipit Soal Anggota Polrestabes Bandung Jadi Korban Tabrak Lari

Senin, 10 Agustus 2026 – 20:15 WIB
Respons Irjen Pipit Soal Anggota Polrestabes Bandung Jadi Korban Tabrak Lari - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto, saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Senin (10/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang anggota Polrestabes Bandung, Aiptu Asep Suhara, meninggal dunia usai jadi korban tabrak lari.

Informasi meninggalnya anggota tersebut disampaikan melalui akun media sosial @gmail.com.

Asep meninggal seusai menjalankan tugas patroli malam pada Minggu (9/8/2026) subuh.

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Terkait hal ini, Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto ikut berbelasungkawa atas kejadian tersebut. 

Dia meminta seluruh anggota kepolisian tetap fokus menjalankan tugas agar keamanan masyarakat terjaga.

"Saya mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli kemudian terjadi tabrak lari dan meninggal dunia," kata Pipit ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Senin (10/8/2026).

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Jenderal bintang dua itu menegaskan, insiden yang dialami anggotanya tidak boleh menurunkan semangat personel polisi lainnya dalam menjaga kondusivitas Kota Bandung.

"Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam pelaksanaan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat Kota Bandung secara adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif untuk menjaga dan merawat Jawa Barat," tutur dia. (mcr27/jpnn)

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan duka cita atas meninggalnya personel Polrestabes Bandung dalam insiden kecelakaan tabrak lari.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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