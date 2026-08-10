Oshibana hingga Kultur Jaringan, Ini Ragam Kelas Edukasi di Kebun Raya Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Aktivitas wisata kini tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga mulai berkembang menjadi pengalaman yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengunjung.

Tren tersebut turut dikembangkan Kebun Raya Bogor melalui berbagai kelas edukasi berbasis pengalaman yang mengajak masyarakat berinteraksi langsung dengan tumbuhan dan lingkungan.

Beragam kelas edukasi disediakan dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pengunjung dapat mengikuti kelas Kompos, Propagasi Tanaman Buah atau mencangkok, Tabulampot, Kokedama, Nepenthes, Terrarium, Platycerium, Kultur Jaringan, Oshibana, hingga Ecoprint.

Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh materi secara teori, tetapi juga melakukan praktik secara langsung dengan pendampingan fasilitator.

Harga kelas edukasi dibanderol mulai Rp65.000 per peserta, belum termasuk tiket masuk Kebun Raya, bergantung pada jenis aktivitas yang dipilih.

Bahan dan perlengkapan praktik telah disiapkan oleh pengelola sehingga peserta dapat langsung mengikuti setiap tahapan kegiatan.

General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Zaenal Arifin, mengatakan pengembangan kelas edukasi merupakan bagian dari upaya menjadikan Kebun Raya sebagai ruang interaksi masyarakat dengan alam.