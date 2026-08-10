H-7 Upacara HUT ke-81 RI, 35 Capaska Depok Intensif Latihan Bersama TNI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 35 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) tingkat Kota Depok mulai menjalani latihan gabungan secara intensif bersama personel TNI sebagai persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Latihan tersebut melibatkan Capaska Kota Depok bersama anggota Batalyon Infanteri (Yonif) TP 899/Bata Satya Gardapati yang bermarkas di Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Depok, Mustofa Kamal, mengatakan latihan gabungan dilakukan untuk menyamakan gerak, langkah, tempo, dan formasi antara anggota Paskibraka dengan personel TNI.

Baca Juga: 26 Tim dari 6 Provinsi Adu Cepat di Festival Perahu Naga Depok 2026

“Kita sudah mulai intens latihan gabungan mengingat ini sudah H-7 Upacara HUT RI, kami satukan visi, langkah, dan formasi agar tampil maksimal di hari H nanti,” kata Kamal.

Latihan gabungan tersebut telah dimulai sejak awal Agustus dan akan terus berlangsung hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026.

Menjelang pelaksanaan upacara, intensitas latihan semakin diperketat. Para Capaska tidak hanya berlatih mengenai formasi, tetapi juga melakukan penyesuaian tempo langkah, kesamaan gerakan, serta penguatan kondisi fisik.

Menurut Kamal, kesiapan fisik menjadi salah satu aspek penting mengingat para anggota Paskibraka harus menjalani rangkaian prosesi upacara secara terkoordinasi.

“Formasi sayap kanan dan kiri itu ada Pasukan 17 dan Pasukan 8 dari unsur Paskibraka, dan Pasukan 45 dari unsur TNI,” ujarnya.