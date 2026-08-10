JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini H-7 Upacara HUT ke-81 RI, 35 Capaska Depok Intensif Latihan Bersama TNI

H-7 Upacara HUT ke-81 RI, 35 Capaska Depok Intensif Latihan Bersama TNI

Senin, 10 Agustus 2026 – 16:00 WIB
H-7 Upacara HUT ke-81 RI, 35 Capaska Depok Intensif Latihan Bersama TNI - JPNN.com Jabar
Capaska Kota Depok melakukan latihan gabungan dengan anggota Yonif TP 899/BSG menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Depok Open Space, beberapa hari lalu. Foto: DPPI Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 35 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) tingkat Kota Depok mulai menjalani latihan gabungan secara intensif bersama personel TNI sebagai persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Latihan tersebut melibatkan Capaska Kota Depok bersama anggota Batalyon Infanteri (Yonif) TP 899/Bata Satya Gardapati yang bermarkas di Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Depok, Mustofa Kamal, mengatakan latihan gabungan dilakukan untuk menyamakan gerak, langkah, tempo, dan formasi antara anggota Paskibraka dengan personel TNI.

Baca Juga:

“Kita sudah mulai intens latihan gabungan mengingat ini sudah H-7 Upacara HUT RI, kami satukan visi, langkah, dan formasi agar tampil maksimal di hari H nanti,” kata Kamal.

Latihan gabungan tersebut telah dimulai sejak awal Agustus dan akan terus berlangsung hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026.

Menjelang pelaksanaan upacara, intensitas latihan semakin diperketat. Para Capaska tidak hanya berlatih mengenai formasi, tetapi juga melakukan penyesuaian tempo langkah, kesamaan gerakan, serta penguatan kondisi fisik.

Baca Juga:

Menurut Kamal, kesiapan fisik menjadi salah satu aspek penting mengingat para anggota Paskibraka harus menjalani rangkaian prosesi upacara secara terkoordinasi.

“Formasi sayap kanan dan kiri itu ada Pasukan 17 dan Pasukan 8 dari unsur Paskibraka, dan Pasukan 45 dari unsur TNI,” ujarnya.

Sebanyak 35 Capaska Kota Depok menjalani latihan intensif bersama TNI menjelang upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok perayaan 17 agustus hut ke-81 RI capaska depok anggota paskibraka depok Yonif TP 899 Depok Wisma Hijau Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU