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Pemkot Bandung Segera Bangun PJU dan JPO di Jalan Soekarno-Hatta

Senin, 10 Agustus 2026 – 15:15 WIB
Pemkot Bandung Segera Bangun PJU dan JPO di Jalan Soekarno-Hatta - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (10/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana akan membangun Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Soekarno-Hatta. 

Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat tentang minimnya penerangan di jalan nasional itu.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perbaikan PJU dan JPO di Jalan Soekarno Hatta telah tercapai. 

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Pihaknya juga sedang mengupayakan perbaikan Jalan Soekarno Hatta dilakukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanjanya Negara (APBN).

"Kami juga sedang mengupayakan agar jalan-jalan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang berhubungan langsung dengan Jalan Soekarno-Hatta agar mendapatkan dana APBN untuk perbaikan-perbaikan," kata Farhan di Mapolrestabes Bandung, Senin (10/8/2026).

Ia menuturkan terdapat sedikitnya 4.000 titik yang akan dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Soekarno Hatta. Terkait JPO, pihaknya belum dapat merincikan nya. Namun JPO di dekat sekolah akan diprioritaskan.

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"Total (JPU) kiri-kanan dan tengah ya hampir 4.000 titik. Termasuk itu (Flyover Kopo). Kan sekarang mah hanya down light nya saja, kurang cek saya mah itu," ucapnya.

"JPO yang pasti yang akan ditambah oleh Pemerintah Kota Bandung ada dua yaitu di depan SMKN 7 sama 9 ya itu tuh udah pasti akan dibangun," lanjutnya.

Pemkot Bandung segera membangun ribuan PJU dan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Prioritaskan di daerah sekolah.
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TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung muhammad farhan jembatan penyeberangan orang penerangan jalan umum lampu pju mati lampu pju di jalan soetta jpo soetta bandung jpo soetta

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