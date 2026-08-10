26 Tim dari 6 Provinsi Adu Cepat di Festival Perahu Naga Depok 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 26 tim dari enam provinsi mengikuti Festival Perahu Naga 2026 di Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Para peserta berkompetisi memperebutkan total hadiah senilai Rp40,5 juta. Festival Perahu Naga tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kesembilan sejak pertama kali digelar pada 2015.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto, mengatakan festival tersebut tidak hanya ditujukan sebagai ajang kompetisi olahraga dayung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempromosikan potensi wisata Situ Rawa Kalong.

“Festival Perahu Naga tahun 2026 ini merupakan penyelenggaraan yang kesembilan kalinya, setelah pertama kali dilaksanakan pada 2015,” kata Eko.

Menurut Eko, penyelenggaraan Festival Perahu Naga memiliki sejumlah tujuan, antara lain meningkatkan prestasi atlet dayung sekaligus memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut dirancang untuk menggabungkan olahraga dengan pariwisata melalui konsep sport tourism.

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“Konsepnya adalah sport tourism, menggabungkan antara olahraga dengan pariwisata. Mudah-mudahan juga berdampak kepada pergerakan ekonomi lokal, khususnya UMKM,” ujarnya.

Eko mengatakan, Festival Perahu Naga 2026 diikuti 26 tim yang berasal dari enam provinsi. Peserta berasal dari Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) maupun sejumlah klub dayung.