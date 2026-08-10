Rayakan HUT ke-81 RI, Rivera Bogor Tawarkan Promo Unlimited Pass dan Paket Keluarga

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Rivera Outbound & Edutainment Bogor menghadirkan sejumlah promo dan kegiatan bertema kemerdekaan selama Agustus 2026 untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Salah satu program yang ditawarkan ialah Promo Merdeka Unlimited Pass. Melalui promo tersebut, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana sepuasnya dalam satu hari dengan harga mulai Rp150.000 per orang.

Rivera Outbound & Edutainment merupakan destinasi rekreasi keluarga yang berada di kawasan Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor. Tempat rekreasi tersebut menawarkan lebih dari 15 wahana permainan, aktivitas luar ruang, dan program edukasi.

Senior Operation Manager Rivera, Aditya Prasetyo, mengatakan Promo Merdeka Unlimited Pass menjadi salah satu program yang diunggulkan dalam rangka menyambut momentum kemerdekaan.

"Melalui Promo Merdeka Unlimited Pass, kami ingin memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati lebih banyak wahana dan aktivitas dalam satu kali kunjungan dengan harga yang lebih terjangkau," ujar Aditya.

Unlimited Pass ditawarkan dengan harga Rp150.000 per orang atau Rp175.000 untuk dua orang.

Tiket tersebut dapat digunakan untuk menikmati wahana sepuasnya selama kunjungan dan sudah termasuk akses gratis ke Taman Burung (Aviary). Promo tersebut berlaku sepanjang 1–31 Agustus 2026.

Beragam Promo Rivera Selama Agustus

Selain Unlimited Pass, Rivera menyiapkan sejumlah program lain untuk pengunjung selama bulan kemerdekaan.