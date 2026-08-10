Daftar Harga Emas dan Perak Batangan 10 Agustus 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 10 Agustus 2026, tercatat Rp2.690.000 per gram untuk harga dasar. Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.696.725.

Data harga emas 10 Agustus 2026 mencakup berbagai ukuran emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk khusus, seperti Gift Series, Batik Seri III, serta Seri Kemerdekaan.

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.395.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.398.488.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp13.225.000 sebelum pajak dan Rp13.258.063 setelah pajak.

Emas batangan ukuran 10 gram tercatat Rp26.395.000 sebelum pajak dan Rp26.460.988 setelah PPh 0,25 persen.

Daftar Harga Emas Batangan

Berikut daftar harga emas batangan pada 10 Agustus 2026 berdasarkan data yang dilansir dari laman logammulia.com