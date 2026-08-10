Lengkap! Berikut Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Hari Ini, Senin 10 Agustus 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 10 Agustus 2026, secara umum didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga sore hari.

Sementara itu, prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk periode Senin, 10 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, secara umum menunjukkan kondisi cerah hingga berawan.

Berikut perincian prakiraan cuaca berdasarkan wilayah dan waktu:

Jawa Barat, Senin 10 Agustus 2026:

07.00-13.00 WIB: Cerah hingga cerah berawan.

13.00-19.00 WIB: Cerah hingga cerah berawan.

19.00-01.00 WIB: Cerah berawan hingga berawan.

01.00-07.00 WIB: Cerah berawan hingga berawan.

Suhu: 14-35 derajat Celsius.

Kelembapan: 30-90 persen.

Angin: Tenggara, 5-40 km/jam.

Jabodetabek, Senin 10 Agustus 2026 hingga Selasa 11 Agustus 2026:

Senin 07.00-13.00 WIB: Cerah hingga cerah berawan.

Senin 13.00-19.00 WIB: Cerah berawan hingga berawan tebal.

Senin 19.00-01.00 WIB: Cerah berawan hingga berawan tebal.

Selasa 01.00-07.00 WIB: Cerah berawan hingga berawan.

Suhu Bogor: 20-33 derajat Celsius.

Suhu wilayah Jabodetabek lainnya: 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan: 38-92 persen.

Angin: Timur laut hingga tenggara, 5-30 km/jam. (mar7/jpnn)