TPA Jalupang Karawang Overkapasitas, Pemkab Siapkan Pengolahan Sampah Jadi Listrik

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) untuk mengatasi kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang yang telah melebihi kapasitas.

Kabid Kebersihan DLH Kabupaten Karawang Willyanto Salmon mengatakan berdasarkan hasil kajian, kapasitas TPA Jalupang saat ini sudah tidak ideal karena volume sampah yang tertampung telah melampaui daya tampung yang direncanakan.

“Kalau berdasarkan kajian, Jalupang itu sudah overkapasitas,” kata Willyanto.

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Ia menjelaskan, kapasitas ideal TPA Jalupang berada di kisaran 800 ribu meter kubik. Sementara itu, volume sampah yang saat ini berada di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 1,2 juta meter kubik.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Karawang menyiapkan pembangunan fasilitas PSEL di sekitar kawasan TPA Jalupang.

Pembangunan fasilitas tersebut direncanakan berjalan melalui kerja sama Pemkab Karawang dengan Kementerian Dalam Negeri serta perusahaan asal Tiongkok.

Melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, tumpukan sampah lama di TPA Jalupang nantinya akan dimanfaatkan bersama sampah baru. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban TPA secara bertahap.

Menurut Willyanto, pembangunan fasilitas PSEL menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat kondisi TPA Jalupang telah melampaui kapasitas tampung.