PP Perisai Syarikat Islam Imbau Warga Tak Terprovokasi Informasi Kerusuhan di Media Sosial

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Jenderal PP PERISAI Syarikat Islam, Muhammad Nur Ohoitenan, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun selebaran digital atau flyer ajakan kerusuhan yang beredar di media sosial tanpa kejelasan sumber dan kebenarannya.

Muhammad Nur menilai maraknya narasi provokatif di ruang digital perlu disikapi secara bijak karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut dia, terdapat kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan narasi provokatif dan membangun persepsi seolah-olah kondisi nasional berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Verifikasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita ikut menyebarkan ketakutan yang dapat memecah persaudaraan dan mengganggu ketertiban umum,” ujar Muhammad Nur.

Muhammad Nur juga meminta masyarakat tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran konten provokatif di media sosial.

Ia mengatakan satu informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi persepsi publik.

Dalam kondisi tertentu, penyebaran informasi semacam itu juga berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.