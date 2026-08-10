Kebakaran Kawah Wadon Gunung Gede Meluas, Sekitar 150 Petugas Berjibaku Padamkan Api

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan kebakaran lahan di kawasan Kawah Wadon, Gunung Gede, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Memasuki hari kedua penanganan, luas lahan yang terbakar dilaporkan mencapai sekitar enam hektare dan masih berpotensi meluas.

Juru Bicara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Ade Bagja mengatakan jumlah petugas dan relawan yang terlibat terus bertambah untuk membantu proses pemadaman, terutama karena api menjalar ke sejumlah kawasan yang sulit dijangkau.

“Memasuki hari kedua penanganan, jumlah petugas dan relawan yang datang terus bertambah guna membantu pemadaman lahan yang terus meluas, terutama di kawasan Kawah Wadon,” kata Ade.

Petugas gabungan tersebut terdiri atas personel TNI dan Polri, pemadam kebakaran, BPBD Cianjur, serta relawan dari berbagai organisasi dan masyarakat. Pemadaman dilakukan secara manual karena kondisi medan menyulitkan akses menuju lokasi kebakaran.

Menurut Ade, hingga saat ini api telah membakar sekitar enam hektare lahan. Namun, data mengenai luas lahan yang terbakar masih terus diperbarui karena petugas masih melakukan penanganan di lapangan.

“Kendala pemadaman karena lokasi yang sulit dijangkau ditambah banyaknya pepohonan kering yang mudah terbakar, sehingga menyulitkan petugas dan relawan. Untuk data pasti kami masih menunggu,” ujarnya.

Angin Kencang Hambat Pemadaman