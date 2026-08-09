Kebakaran Melanda Kawah Wadon Gunung Gede, BPBD Cianjur Turunkan 25 Personel

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengerahkan 25 petugas dan sukarelawan untuk membantu menangani kebakaran lahan di kawasan Gunung Gede.

Kebakaran dilaporkan terjadi di sekitar Kawah Wadon dengan luas sementara mencapai sekitar 1 hektare.

Koordinator Lapangan BPBD Cianjur Herman mengatakan puluhan petugas dan relawan tersebut diturunkan langsung ke titik kebakaran.

Sementara itu, dua personel lainnya disiagakan di posko tim gabungan di kawasan Cibodas.

“Petugas yang diturunkan sudah memiliki pengalaman yang cukup dan keahlian dalam menangani situasi darurat dengan kondisi fisik mumpuni karena perjalanan menuju lokasi sekitar 9 kilometer dengan medan yang membutuhkan kondisi fisik prima,” kata Herman saat dihubungi, Minggu (9/8).

Petugas BPBD Cianjur bergabung dengan puluhan personel gabungan dari TNI dan Polri, relawan pencinta alam, pemadam kebakaran, serta unsur lainnya untuk melakukan penanganan kebakaran.

Dalam menjalankan tugas di kawasan Gunung Gede, personel BPBD dibekali berbagai perlengkapan untuk mendukung proses pemadaman dan penanganan di lokasi.

Menurut Herman, petugas yang diterjunkan memiliki kemampuan dan kondisi fisik yang diperlukan untuk menghadapi medan menuju lokasi kebakaran.