JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kebakaran Melanda Kawah Wadon Gunung Gede, BPBD Cianjur Turunkan 25 Personel

Kebakaran Melanda Kawah Wadon Gunung Gede, BPBD Cianjur Turunkan 25 Personel

Minggu, 09 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Kebakaran Melanda Kawah Wadon Gunung Gede, BPBD Cianjur Turunkan 25 Personel - JPNN.com Jabar
Kebakaran melanda sekitar 1 hektare lahan di Kawah Wadon Gunung Gede, Cianjur. BPBD mengerahkan 25 petugas dan relawan untuk membantu pemadaman. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengerahkan 25 petugas dan sukarelawan untuk membantu menangani kebakaran lahan di kawasan Gunung Gede.

Kebakaran dilaporkan terjadi di sekitar Kawah Wadon dengan luas sementara mencapai sekitar 1 hektare.

Koordinator Lapangan BPBD Cianjur Herman mengatakan puluhan petugas dan relawan tersebut diturunkan langsung ke titik kebakaran.

Baca Juga:

Sementara itu, dua personel lainnya disiagakan di posko tim gabungan di kawasan Cibodas.

“Petugas yang diturunkan sudah memiliki pengalaman yang cukup dan keahlian dalam menangani situasi darurat dengan kondisi fisik mumpuni karena perjalanan menuju lokasi sekitar 9 kilometer dengan medan yang membutuhkan kondisi fisik prima,” kata Herman saat dihubungi, Minggu (9/8).

Petugas BPBD Cianjur bergabung dengan puluhan personel gabungan dari TNI dan Polri, relawan pencinta alam, pemadam kebakaran, serta unsur lainnya untuk melakukan penanganan kebakaran.

Baca Juga:

Dalam menjalankan tugas di kawasan Gunung Gede, personel BPBD dibekali berbagai perlengkapan untuk mendukung proses pemadaman dan penanganan di lokasi.

Menurut Herman, petugas yang diterjunkan memiliki kemampuan dan kondisi fisik yang diperlukan untuk menghadapi medan menuju lokasi kebakaran.

Kebakaran melanda sekitar 1 hektare lahan di Kawah Wadon Gunung Gede, Cianjur. BPBD mengerahkan 25 petugas dan relawan untuk membantu pemadaman
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kebakaran Kawah Wadon Gunung Gede gunung gede Alun-alun Suryakancana kebakaran kebakaran gunung gede kawah wadon kebakaran Kawah Wadon bpbd kabupaten cianjur Kabupaten Cianjur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU