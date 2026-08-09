Kirab 5 Bendera Merah Putih Sepanjang 500 Meter Semarakkan FMP ke-11 Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ribuan warga Kota Bogor, Jawa Barat, mengikuti rangkaian Festival Merah Putih (FMP) ke-11 Tahun 2026.

Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah Kirab Bendera Merah Putih sepanjang 500 meter yang digelar pada Minggu (9/8/2026).

Kirab dimulai dari kawasan Tugu Kujang dan melintasi Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista), Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, hingga berakhir di kawasan Pusdikzi, Kota Bogor.

Kirab tersebut membawa lima Bendera Merah Putih yang masing-masing memiliki panjang 100 meter. Rangkaian bendera tersebut menjadi simbol semangat persatuan, kecintaan terhadap Tanah Air, sekaligus merepresentasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan penyelenggaraan FMP yang telah memasuki tahun ke-11 menjadi tradisi yang terus memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga nasionalisme dan patriotisme.

“Yang pertama, ini tradisi yang sudah dibangun dari Bogor dan sudah berlangsung yang ke-11 kali. Ini meneguhkan komitmen kita semua, warga Bogor, untuk selalu membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan tentu saja terus membangun kecintaan kepada Tanah Air dan bangsa,” ujar Dedie.

Menurut Dedie, rangkaian FMP tahun ini berlangsung cukup padat. Sejak pagi hingga sore, berbagai kegiatan dilaksanakan, termasuk pengibaran dan penurunan bendera yang melibatkan berbagai unsur masyarakat Kota Bogor.

Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi perekat masyarakat Kota Bogor sekaligus memperkuat kecintaan terhadap Tanah Air.