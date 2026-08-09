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Lewat IAPVC, Taman Safari Indonesia Dorong Karya Foto Satwa Jadi Warisan Konservasi

Minggu, 09 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Lewat IAPVC, Taman Safari Indonesia Dorong Karya Foto Satwa Jadi Warisan Konservasi - JPNN.com Jabar
Para peserta International Animal Photo & Video Competition (IAPVC) 2026 berfoto bersama di sela kegiatan pembekalan dan penjelasan aturan, yang berlangsung di Taman Safari Indonesia Bogor. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - International Animal Photo & Video Competition (IAPVC) 2026 kembali digelar Taman Safari Indonesia (TSI).

Memasuki penyelenggaraan ke-35, kompetisi fotografi dan videografi satwa tersebut mengusung tema “From Lens to Legacy” yang menekankan peran karya visual sebagai medium edukasi dan pesan konservasi.

Chief Marketing Officer Taman Safari Indonesia, Alexander Zulkarnain menjelaskan IAPVC 2026 mengajak fotografer, videografer, jurnalis, kreator konten, komunitas, generasi muda, serta masyarakat luas untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menjadi dokumentasi satwa, tetapi juga mampu menyampaikan pesan mengenai kepedulian terhadap satwa dan kelestarian alam.

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"Tema “From Lens to Legacy” menggambarkan harapan agar foto, video, dan cerita yang dihasilkan melalui kompetisi tersebut dapat menjadi warisan visual yang menginspirasi serta memberikan dampak bagi generasi mendatang," katanya.

Penyelenggaraan IAPVC tahun ini juga memperluas ruang partisipasi melalui sejumlah kategori kompetisi.

Selain kategori fotografi dan videografi satwa, terdapat kategori baru yang memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta dengan latar belakang berbeda.

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"Beberapa kategori yang dihadirkan dalam IAPVC 2026 meliputi Wildlife Photo Story, Wildlife Partner Special Award, Wildlife Young Creator, Wildlife Short Video Story, Wildlife Mobile Creator Story, Wildlife Journalist Story, dan People's Choice Awards," ujarnya.

Kompetisi tersebut memperebutkan total hadiah senilai ratusan juta rupiah.

IAPVC 2026 memasuki tahun ke-35 dengan tema “From Lens to Legacy”. Simak kategori lomba, hadiah, roadshow, dan jadwal kompetisi foto satwa
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TAGS   International Animal Photo & Video Competition 2026 IAPVC 2026 taman safari bogor lomba foto satwa TSI Bogor lomba fotografi satwa Taman Safari lomba foto satwa liar kompetisi foto satwa kabupaten bogor kompetisi videografi satwa

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