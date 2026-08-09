Jelang 17 Agustus, Bendera 120 Meter Akan Dibentangkan dari Apartemen 37 Lantai di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok menyiapkan aksi khusus untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebuah Bendera Merah Putih berukuran 10 x 120 meter akan dibentangkan dari rooftop Apartemen Evencio yang memiliki ketinggian 37 lantai.

Kepala Bidang Operasional Kebakaran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok Tesy Haryati mengatakan pembentangan bendera tersebut dijadwalkan pada malam 16 Agustus 2026, menjelang pergantian hari menuju 17 Agustus.

Kegiatan tersebut juga didaftarkan oleh pihak pengembang apartemen untuk pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

“Persiapan sudah kami lakukan sejak jauh hari. Pada 15 Agustus kami mulai melakukan pengangkutan peralatan, kemudian tengah malam 16 Agustus seluruh personel melakukan pemasangan alat dan persiapan pengibaran bendera,” kata Tesy.

Menurut Tesy, kondisi angin menjadi tantangan utama dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, bendera berukuran raksasa akan dibentangkan dari gedung bertingkat tinggi.

Karena itu, seluruh tahapan kegiatan dipersiapkan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembentangan hingga penurunan bendera dapat berlangsung dengan aman.

“Angin menjadi kendala terbesar, sehingga kami harus benar-benar memperhitungkan kondisi cuaca dan menyiapkan strategi penurunan maupun pengibaran bendera agar berjalan aman,” ujarnya.