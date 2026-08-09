Harga Emas Hari Ini 9 Agustus 2026: Emas 1 Gram Rp2,69 Juta, Ini Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 9 Agustus 2026, tercatat mulai dari Rp1.395.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram berada di level Rp2.690.000 sebelum pajak.

Data harga emas tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Selain harga dasar, tersedia pula harga yang telah memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan reguler, harga setelah PPh 0,25 persen untuk ukuran 1 gram mencapai Rp2.696.725.

Berikut daftar harga emas batangan pada 9 Agustus 2026:

0,5 gram: Rp1.395.000; setelah PPh Rp1.398.488

1 gram: Rp2.690.000; setelah PPh Rp2.696.725

2 gram: Rp5.320.000; setelah PPh Rp5.333.300

3 gram: Rp7.955.000; setelah PPh Rp7.974.888

5 gram: Rp13.225.000; setelah PPh Rp13.258.063

10 gram: Rp26.395.000; setelah PPh Rp26.460.988

25 gram: Rp65.862.000; setelah PPh Rp66.026.655

50 gram: Rp131.645.000; setelah PPh Rp131.974.113

100 gram: Rp263.212.000; setelah PPh Rp263.870.030

250 gram: Rp657.765.000; setelah PPh Rp659.409.413

500 gram: Rp1.315.320.000; setelah PPh Rp1.318.608.300

1.000 gram: Rp2.630.600.000; setelah PPh Rp2.637.176.500

Harga Emas Gift Series

Selain emas batangan reguler, tersedia emas batangan Gift Series dengan pilihan ukuran 0,5 gram dan 1 gram.