Harga Emas Hari Ini 9 Agustus 2026: Emas 1 Gram Rp2,69 Juta, Ini Daftar Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 9 Agustus 2026, tercatat mulai dari Rp1.395.000 untuk ukuran 0,5 gram.
Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram berada di level Rp2.690.000 sebelum pajak.
Data harga emas tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.
Selain harga dasar, tersedia pula harga yang telah memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Untuk emas batangan reguler, harga setelah PPh 0,25 persen untuk ukuran 1 gram mencapai Rp2.696.725.
Berikut daftar harga emas batangan pada 9 Agustus 2026:
0,5 gram: Rp1.395.000; setelah PPh Rp1.398.488
1 gram: Rp2.690.000; setelah PPh Rp2.696.725
2 gram: Rp5.320.000; setelah PPh Rp5.333.300
3 gram: Rp7.955.000; setelah PPh Rp7.974.888
5 gram: Rp13.225.000; setelah PPh Rp13.258.063
10 gram: Rp26.395.000; setelah PPh Rp26.460.988
25 gram: Rp65.862.000; setelah PPh Rp66.026.655
50 gram: Rp131.645.000; setelah PPh Rp131.974.113
100 gram: Rp263.212.000; setelah PPh Rp263.870.030
250 gram: Rp657.765.000; setelah PPh Rp659.409.413
500 gram: Rp1.315.320.000; setelah PPh Rp1.318.608.300
1.000 gram: Rp2.630.600.000; setelah PPh Rp2.637.176.500
Harga Emas Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia emas batangan Gift Series dengan pilihan ukuran 0,5 gram dan 1 gram.
Harga emas hari ini, 9 Agustus 2026, mulai Rp1,395 juta untuk 0,5 gram. Simak daftar lengkap harga emas hingga 1 kilogram beserta PPh 0,25 persen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News