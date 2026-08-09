Parkir Wisata Sukabumi Ditata lewat Program “Someah”, 13 Destinasi Jadi Proyek Percontohan

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan program parkir Sopan, Aman, Endah, dan Berkah atau “Someah” untuk menata sistem perparkiran di kawasan wisata pantai.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan transparansi pengelolaan parkir.

Wakil Bupati Sukabumi H Andreas mengatakan program “Someah” merupakan upaya pemerintah daerah membenahi pengelolaan parkir yang selama ini menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan wisatawan, khususnya di kawasan pantai selatan Sukabumi.

“Program Someah ini untuk membenahi salah satu persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan wisatawan di kawasan pantai selatan, yakni pengelolaan parkir. Pemda berupaya menata sistem parkir agar lebih tertib dan transparan,” kata Andreas di Sukabumi, Minggu (9/8).

Pada tahap awal, program tersebut diterapkan di 13 destinasi wisata yang ditetapkan sebagai proyek percontohan dari total 58 titik wisata di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sukabumi.

Andreas mengatakan penerapan program parkir “Someah” akan dilakukan secara bertahap di seluruh kawasan wisata Kabupaten Sukabumi.

Sistem tersebut juga mengadopsi kearifan lokal dalam pengelolaan pelayanan kepada wisatawan.

Menurut Andreas, pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam suatu destinasi, tetapi juga kualitas pelayanan sejak wisatawan pertama kali memasuki kawasan wisata.