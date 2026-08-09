Prakiraan Cuaca Jabodetabek 9 Agustus 2026: Cerah Berawan, Suhu Capai 18-34 Derajat Celsius

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jabodetabek pada Minggu, 9 Agustus 2026, hingga Senin, 10 Agustus 2026, pukul 07.00 WIB, menunjukkan kondisi cuaca yang secara umum cerah hingga berawan tebal.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 9 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 10 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek mengalami perubahan dari cerah pada pagi hari menjadi berawan tebal pada siang hingga malam.

Pada Minggu pagi, pukul 07.00-13.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Kondisi cuaca tersebut diprakirakan berlanjut hingga Senin dini hari. Pada pukul 01.00-07.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Suhu Udara Jabodetabek

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu dalam kisaran 18-33 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara berkisar 26-34 derajat Celsius.