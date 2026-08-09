Cuaca Jawa Barat Hari Ini 9 Agustus 2026 Diprediksi Cerah Berawan, Suhu 16-35 Derajat Celsius

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 9 Agustus 2026, menunjukkan kondisi cuaca yang didominasi cerah hingga berawan sepanjang hari.

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00-19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00-01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan berawan.

Kondisi serupa berlanjut hingga dini hari. Pada pukul 01.00-07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Selain kondisi cuaca tersebut, suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celsius.

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Kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90 persen.

Adapun angin diprakirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 5-40 kilometer per jam.