1.300 Peserta Jalan Kaki 8,8 Km di Bandung, Ron Infinity Walk Dorong Gaya Hidup Sehat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jalan kaki kini tak sekadar menjadi aktivitas sehari-hari, tetapi mulai menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat perkotaan.

Hal itu terlihat dari antusiasme sekitar 1.300 peserta yang mengikuti Ron Infinity Walk sejauh 8,8 kilometer di kawasan Jalan Sumbersari, Kota Bandung, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan yang digelar untuk memperingati 33 tahun Ron 88 tersebut sekaligus mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup aktif dan sehat melalui aktivitas sederhana yang mudah dilakukan.

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Direktur PT Panfila Indosari Ferry Labora mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan olahraga jalan kaki mulai menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat.

"Saya lihat antusiasme masyarakat Bandung sangat tinggi, ada sekitar 1.300 peserta. Kami ingin menunjukkan bahwa Ron 88 ikut andil, ikut bagian, dan fokus kepada gaya hidup yang aktif dan sehat," kata Ferry seusai kegiatan.

Menurut Ferry, jalan kaki dipilih karena merupakan aktivitas fisik yang mudah dilakukan dan dapat diikuti berbagai kalangan masyarakat.

Dia menilai, jalan kaki juga bisa menjadi aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif bergerak.

"Jalan kaki adalah salah satu aktivitas yang sangat mudah diikuti, dan memang aktivitas yang umum dilakukan oleh semua orang," ucap dia.