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Gempa M 3,2 Guncang Bogor, Getaran Terasa di Pamijahan dan Leuwiliang

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 11:35 WIB
Gempa M 3,2 Guncang Bogor, Getaran Terasa di Pamijahan dan Leuwiliang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kota Bogor dan sekitarnya pada Sabtu (8/8/2026) pagi.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi terjadi pada pukul 06.45 WIB.

Episenter gempa berada pada koordinat 6,72 derajat Lintang Selatan dan 106,63 derajat Bujur Timur. Lokasinya berada di darat, sekitar 22 kilometer barat daya Kota Bogor, dengan kedalaman delapan kilometer.

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BMKG menyebut gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

Guncangan gempa dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah. 

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, wilayah Pamijahan merasakan getaran dengan skala intensitas II-III Modified Mercalli Intensity (MMI).

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Getaran pada skala tersebut dirasakan oleh beberapa orang hingga nyata di dalam rumah. Benda-benda ringan yang tergantung juga dilaporkan bergoyang.

Sementara itu, di Leuwiliang, gempa dirasakan dengan skala intensitas II MMI. 

Gempa bumi mengguncang wilayah Bogor dan sekitarnya. Gempa berkekuatan magnitudo 3,2 ini getarannya terasa hingga Pamijahan dan Leuwiliang.
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TAGS   bmkg gempa bumi bogor raya gempa bogor gempa bumi di bogor getaran gempa

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