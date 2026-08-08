Buka Muswil VII KAHMI Jabar, Dedi Mulyadi Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Pengabdian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kejelasan pijakan ideologi dan pengabdian nyata bagi kader Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Jawa Barat di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026) malam.

Muswil VII KAHMI Jabar mengusung tema "Transformasi Keumatan Menuju Jawa Barat Istimewa".

Baca Juga: Pemkot Bandung Selidiki Dugaan Pelanggaran Izin Ruang SixNine Padel

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Presidium Nasional KAHMI, pengurus wilayah, serta perwakilan pengurus daerah KAHMI se-Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi mengulas kembali sejarah dan falsafah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dia menekankan gelar akademis maupun kapasitas intelektual tidak akan memiliki makna apabila tidak diwujudkan melalui karya dan kontribusi langsung kepada masyarakat.

"Penciptaan dan intelektualitas tidak akan memiliki makna apa pun jika tidak bermuara pada pengabdian kepada masyarakat luas," ujar Dedi dikutip Sabtu (8/7/2026).

Menurut Dedi, para aktivis dan intelektual KAHMI tidak boleh berjarak dengan masyarakat akar rumput.