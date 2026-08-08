JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Buka Muswil VII KAHMI Jabar, Dedi Mulyadi Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Pengabdian

Buka Muswil VII KAHMI Jabar, Dedi Mulyadi Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Pengabdian

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 11:31 WIB
Buka Muswil VII KAHMI Jabar, Dedi Mulyadi Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Pengabdian - JPNN.com Jabar
Gubernur Dedi Mulyadi saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Jawa Barat di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026) malam. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kejelasan pijakan ideologi dan pengabdian nyata bagi kader Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Jawa Barat di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026) malam.

Muswil VII KAHMI Jabar mengusung tema "Transformasi Keumatan Menuju Jawa Barat Istimewa".

Baca Juga:

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Presidium Nasional KAHMI, pengurus wilayah, serta perwakilan pengurus daerah KAHMI se-Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi mengulas kembali sejarah dan falsafah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dia menekankan gelar akademis maupun kapasitas intelektual tidak akan memiliki makna apabila tidak diwujudkan melalui karya dan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Baca Juga:

"Penciptaan dan intelektualitas tidak akan memiliki makna apa pun jika tidak bermuara pada pengabdian kepada masyarakat luas," ujar Dedi dikutip Sabtu (8/7/2026).

Menurut Dedi, para aktivis dan intelektual KAHMI tidak boleh berjarak dengan masyarakat akar rumput.

Dedi Mulyadi meminta kader KAHMI Jabar memperkuat ideologi, pengabdian, dan narasi kebangsaan di era digital.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Muswil VII KAHMI Jabar KAHMI Jawa Barat Muswil KAHMI Dedi Mulyadi KAHMI kahmi dedi mulyadi gubernur jawa barat pemilihan presidium kahmi jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU