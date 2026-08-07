Dinkes Depok Targetkan 368.655 Siswa Ikuti Cek Kesehatan Gratis di Sekolah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menargetkan sebanyak 368.655 pelajar mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah.

Program tersebut menyasar siswa jenjang SD hingga SMA/SMK sederajat yang tersebar di 1.204 sekolah di Kota Depok.

Pelaksanaan CKG dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing sekolah.

Program ini mencakup sekolah dan madrasah negeri maupun swasta, termasuk pondok pesantren.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, mengatakan jumlah sasaran terdiri atas 206.099 siswa SD atau sederajat, 91.923 siswa SMP atau sederajat, serta 70.633 siswa SMA/SMK atau sederajat.

"Sasaran CKG sekolah mencakup sekolah dan madrasah negeri maupun swasta, serta pesantren. Jumlah sasaran tersebut dapat diperbarui menyesuaikan data siswa pada tahun ajaran berjalan," kata Devi.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan akan disesuaikan dengan usia, tingkat kelas, jenis kelamin, serta jenjang pendidikan masing-masing peserta didik.

Dengan pendekatan tersebut, setiap siswa diharapkan memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.