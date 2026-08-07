Muktamar XI Himi Persis Jadi Momentum Transformasi Gerakan untuk Indonesia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam (Himi Persis) ingin mengubah gerak organisasi agar tidak berhenti pada aktivitas kaderisasi dan wacana.

Transformasi gerakan menjadi salah satu pesan utama dalam Muktamar XI Himi Persis yang digelar di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Depok, 7–9 Agustus 2026.

Mengusung tema “Himi Persis untuk Indonesia, Transformasi Gerakan dalam Membangun Peradaban”, forum tertinggi Himi Persis tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah gerakan ke depan.

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Ketua Umum Pimpinan Pusat Himi Persis Gina Ainal Mardiah mengatakan, perubahan zaman menuntut organisasi untuk terus beradaptasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan perubahan kehidupan masyarakat menghadirkan persoalan baru yang harus dijawab oleh organisasi mahasiswa Islam.

“Indonesia sedang bergerak sangat cepat. Realitas baru terus hadir dan harus kita hadapi,” kata Gina dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (7/8/2026).

Dia menegaskan, Himi Persis tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul mahasiswa muslimah.

Organisasi, kata Gina, harus menjadi ruang bagi kader untuk tumbuh, belajar, membangun kapasitas, sekaligus menghasilkan solusi bagi persoalan umat dan bangsa.