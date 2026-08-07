Bayar Pajak Kendaraan di Samsat, Kenali Dulu Tugas 3 Instansi Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terdiri dari tiga instansi berbeda, tapi berada dalam satu layanan.

Meski begitu, masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

Samsat merupakan kolaborasi antara Kepolisian, Bapenda Provinsi, dan Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Bandung Selidiki Dugaan Pelanggaran Izin Ruang SixNine Padel

Perbedaan tugas ketiga instansi tersebut, penting diketahui masyarakat agar tidak keliru saat mengurus berbagai kebutuhan terkait kendaraan bermotor.

Kepolisian bertugas mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Tugas tersebut mencakup pemeriksaan fisik kendaraan, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), hingga pelat nomor kendaraan.

Kepolisian juga melakukan cap pengesahan pada STNK ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Pengesahan tersebut menjadi bagian dari administrasi kendaraan agar kendaraan dapat dinyatakan legal dan beroperasi di jalan raya.

Sementara itu, Bapenda Provinsi memiliki tugas yang berbeda.