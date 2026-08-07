LPM RI Dorong Pemberdayaan Desa Jadi Fondasi Indonesia Maju
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan LPM Award 2026 di Bandung, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema "Dukungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Menuju Indonesia Maju".
Menurut Doli, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Hal yang tak kalah penting ialah memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengelola potensi lokal, serta terlibat aktif dalam pembangunan.
"Desa dan kelurahan adalah fondasi Indonesia. Ketika masyarakat di tingkat akar rumput semakin berdaya, produktif, dan mandiri, Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk menjadi negara maju," kata Doli.
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Dia menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap, melainkan harus menjadi bagian dari strategi utama pembangunan nasional.
Doli mengatakan LPM RI memiliki sejarah panjang dalam pemberdayaan masyarakat.
LPM RI menegaskan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menjadi kunci mewujudkan Indonesia maju.
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