JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Demi Hal Ini 90 Bangunan Liar di Akses Tol Karawang Timur Dibongkar

Demi Hal Ini 90 Bangunan Liar di Akses Tol Karawang Timur Dibongkar

Jumat, 07 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Demi Hal Ini 90 Bangunan Liar di Akses Tol Karawang Timur Dibongkar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penertiban bangunan liar (Bangli) dan lapak pedagang kaki lima (PKL). Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh memimpin langsung penertiban puluhan bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalan akses menuju Gerbang Tol Karawang Timur, Jumat (7/8/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan saluran drainase.

Aep Syaepuloh mengatakan sebanyak 90 bangunan liar dibongkar setelah para pemiliknya sebelumnya menerima Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3.

Baca Juga:

"Hari ini, usai diberi Surat Peringatan 1, 2, dan 3, sekitar 90 bangunan liar kami tertibkan," kata Aep di sela kegiatan penertiban.

Menurut dia, penertiban tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menata kawasan yang selama bertahun-tahun dipenuhi bangunan liar.

Ia menyebutkan, keberadaan bangunan liar selama ini menjadi salah satu penyebab terganggunya fungsi jalan dan drainase.

Baca Juga:

Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas, penyempitan badan jalan, hingga kerusakan jalan akibat saluran air yang tidak berfungsi optimal.

"Selama ini masyarakat mengeluhkan kemacetan dan kerusakan jalan di kawasan tersebut. Salah satu penyebabnya karena badan jalan menyempit akibat bangunan liar dan saluran drainase tertutup," ujarnya.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memimpin penertiban 90 bangunan liar di jalan akses Tol Karawang Timur. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gerbang tol karawang timur tol karawang timur penertiban bangunan liar penertiban pkl bupati karawang Aep Syaepuloh satpol pp karawang DLHK Karawang kecamatan klari pemkab karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU