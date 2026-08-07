Viral! Gegara Resepsi Pernikahan Anak Anggota DPRD Depok, Jalan Utama Ke TPA Cipayung Ditutup

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memastikan aktivitas pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung tetap berlangsung normal meski akses jalan utama menuju lokasi tersebut dialihkan sementara.

Sebelumnya, beredar surat edaran di media sosial yang menyebutkan adanya penutupan jalan utama menuju TPA Cipayung selama tiga hari.

Penutupan itu dikaitkan dengan pelaksanaan resepsi pernikahan anak seorang anggota DPRD Kota Depok.

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK Kota Depok, Udara Kodratulloh, menegaskan operasional TPA Cipayung tidak dihentikan.

"Kami dari DLHK atas perintah Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan TPA tetap buka seperti biasanya," ujar Udara, Jumat (7/8/2026).

Menurut dia, DLHK bahkan menambah jam operasional pengangkutan sampah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

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"Kami adakan jam lembur di TPA. Artinya, hari Minggu tetap beroperasi," katanya.

Udara mengakui terdapat pengalihan jalur armada pengangkut sampah selama dua hari ke depan.