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Pemkab Bogor Percepat Pembangunan Tol Depok–Antasari dan Jalan Tambang

Jumat, 07 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Pemkab Bogor Percepat Pembangunan Tol Depok–Antasari dan Jalan Tambang - JPNN.com Jabar
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari, Jalan Tambang, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Foto: Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi.

Salah satu proyek prioritas yang mendapat dukungan penuh adalah pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memimpin rapat koordinasi mengenai pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari–Salabenda, pembangunan Jalan Tambang, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Rabu (5/8).

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Rapat tersebut dihadiri unsur DPRD Kabupaten Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), serta jajaran perangkat daerah guna memperkuat sinergi dalam percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis.

Dalam arahannya, Rudy mengatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek administratif maupun dukungan di lapangan, sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lancar," ujar Rudy.

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Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan meningkatkan akses transportasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya kawasan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, keberadaan Jalan Tol Depok–Antasari yang nantinya terhubung dengan jaringan jalan tol lainnya akan memperkuat konektivitas Kabupaten Bogor dengan wilayah sekitarnya.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari, Jalan Tambang, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi prioritas
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TAGS   tol depok-antasari jalan tambang pemkab bogor bupati bogor rudy susmanto kabupaten bogor PT Citra Marga Nusaphala Persada PT CMNP

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