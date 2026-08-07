Harga Emas Antam Hari Ini 7 Agustus 2026, Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat (7/8) mengalami pembaruan sebagaimana daftar harga yang dirilis pukul 08.30 WIB. Emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.650.000, sedangkan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.250.000.

Berdasarkan daftar harga tersebut, harga emas yang telah ditambah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen untuk ukuran 1 gram menjadi Rp2.656.625. Sementara itu, emas batangan 0,5 gram dijual seharga Rp1.378.438 setelah dikenakan pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas batangan 5 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp13.025.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp25.995.000. Adapun emas batangan ukuran 25 gram dijual Rp64.862.000 dan ukuran 50 gram sebesar Rp129.645.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp259.212.000. Untuk ukuran investasi yang lebih besar, harga emas 250 gram tercatat Rp647.765.000, ukuran 500 gram sebesar Rp1.295.320.000, dan ukuran 1 kilogram mencapai Rp2.590.600.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula Gift Series dengan harga dasar Rp1.445.000 untuk ukuran 0,5 gram dan Rp2.800.000 untuk ukuran 1 gram.

Adapun Emas Batangan Batik Seri III dipasarkan seharga Rp27.000.000 untuk ukuran 10 gram dan Rp53.200.000 untuk ukuran 20 gram.

Pada kategori seri tematik, Emas Batangan Karapan Sapi Seri Kemerdekaan ukuran 17 gram dijual dengan harga dasar Rp47.298.000 atau Rp47.416.245 setelah dikenakan PPh sebesar 0,25 persen.

Selain produk emas, daftar harga juga memuat logam mulia berbahan perak. Koin Perak Gunung Bromo berbobot 31,1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.686.234 atau Rp2.981.720 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.