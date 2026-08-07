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BMKG: Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat

Jumat, 07 Agustus 2026 – 10:00 WIB
BMKG: Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan pada Jumat (7/8).

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diimbau mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, secara umum didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jawa Barat.

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Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan tetap cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan masih dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

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Sementara itu, pada dini hari hingga Sabtu (8/8) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diperkirakan kembali didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 30 hingga 90 persen.

BMKG memprakirakan cuaca di Jawa Barat pada Jumat (7/8) didominasi cerah berawan dan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah
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