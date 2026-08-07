Prakiraan Cuaca Jabodetabek Jumat 7 Agustus 2026, Depok dan Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (7/8) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang, sore, hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG yang berlaku mulai Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (8/8) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari kondisi cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.

BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Adapun pada Sabtu (8/8) dini hari hingga pukul 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.