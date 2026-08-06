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Terungkap, Ini Alasan Vendor Videotron Tebang 10 Pohon di Jalan Riau Bandung

Kamis, 06 Agustus 2026 – 20:00 WIB
Terungkap, Ini Alasan Vendor Videotron Tebang 10 Pohon di Jalan Riau Bandung - JPNN.com Jabar
Spanduk penyegelan oleh Satpol PP dipasang di depan lapangan padel SixNine, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, buntut penebangan 10 pohon oleh subkontraktor videotron, Kamis (6/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP menyegel sebuah videotron yang terpasang di Padel SixNine, Jalan LLRE Martadinata, pada Rabu (5/8/2026).

Penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil penyelidikan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin yang terjadi di lokasi tersebut.

Pantauan di lokasi, di depan lapangan padel itu kini sudah dipasang spanduk berukuran raksasa dengan tulisan 'TEMPAT USAHA INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN'.

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Di area videotron juga terpasang garis berwarna kuning dengan tanda 'X' sebagai penanda bahwa layar elektronik berukuran jumbo itu sudah disegel dan tidak boleh digunakan.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, videotron disegel setelah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan adanya keterkaitan antara penebangan pohon dengan pemasangan videotron yang hingga kini belum mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku penebangan yakni pihak subkontraktor videotron mengakui tindakan tersebut dilakukan karena keberadaan pepohonan dianggap menghalangi visibilitas videotron.

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Namun, Bambang menegaskan bahwa pengakuan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman oleh aparat yang berwenang.

"Pengakuan dalam berita acara menyebutkan penebangan dilakukan oleh subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Mereka menyampaikan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Namun, proses penyelidikan akan terus berjalan untuk mendalami apakah ada pihak lain yang turut bertanggung jawab," kata Bambang di Bandung, Kamis (6/8).

Aksi penebangan 10 pohon di Jalan Riau didalangi oleh subkontraktor videotron. Satpol PP mengungkapkan alasannya.
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