Kodam III/Siliwangi Hadirkan Semarak Kemerdekaan 2026, Ada Konser Hingga Pameran Alutsista

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kodam III/Siliwangi bakal menghadirkan kemeriahan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, melalui "Semarak Kemerdekaan Siliwangi 2026 yang akan berlangsung di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, pada 21-23 Agustus 2026.

Mengusung tema "Siliwangi Maju Untuk Negeri", kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan PT Sedulur Multi Kreasi sebagai festival kolaboratif yang memadukan olahraga, budaya, edukasi, hiburan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf Mahmuddin mengatakan, penyelenggaraan Semarak Kemerdekaan Siliwangi 2026 merupakan bagian dari upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang lebih dekat dengan masyarakat.

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Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat luas.

"Kami ingin peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa. Melalui berbagai kegiatan yang disiapkan, masyarakat dapat menikmati hiburan sekaligus merasakan manfaat ekonomi yang tercipta," kata Mahmuddin dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (6/8/2026).

Beragam agenda telah disiapkan untuk memeriahkan festival tersebut. Mulai dari Siliwangi Run 2026, Siliwangi Hybrid Race 2026, pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, talkshow kebangsaan, Festival Budaya Sunda, bazar UMKM, Festival Kuliner Nusantara, hingga panggung hiburan yang akan diisi sejumlah musisi nasional.

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Beberapa nama yang dijadwalkan tampil di antaranya Guyon Waton, Hydro Koplo, Kuburan Band, Ade Astrid, serta berbagai komunitas seni dari Jawa Barat.

Ketua Pelaksana Semarak Kemerdekaan Siliwangi 2026 Ajeng Anggraeni mengatakan, festival tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi yang melibatkan banyak unsur masyarakat.