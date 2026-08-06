Sambut HUT Kemerdekaan, Adira Finance Tawarkan Beragam Promo Pembiayaan Lewat Adira Expo

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) kembali menghadirkan Adira Expo sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap berbagai solusi pembiayaan sekaligus menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung tema "Adira Expo Merdeka Raih Untungnya: Rayakan Kemerdekaan, Raih Promo Spesial untuk Berbagai Kebutuhan", kegiatan ini dirancang sebagai one stop financial solution yang menghadirkan beragam layanan pembiayaan, konsultasi keuangan, serta berbagai promo yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam satu lokasi.

Head of Regional SSD Jabodetabek 1 Adira Finance, Adhika Galuh Sempana, mengatakan Adira Expo merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendampingi masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan finansial, mulai dari kepemilikan kendaraan hingga pengembangan usaha.

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Menurut Adhika, Adira Finance tidak hanya menawarkan layanan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan ruang konsultasi agar masyarakat dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.

"Melalui Adira Expo, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar penawaran pembiayaan. Kami ingin menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi, menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhannya, sekaligus menikmati berbagai keuntungan dalam satu tempat," ujarnya.

Dalam penyelenggaraan Adira Expo, masyarakat dapat mengakses berbagai produk pembiayaan, mulai dari mobil baru dan bekas, sepeda motor, hingga pembiayaan multiguna melalui layanan SolusiDana.

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Pengunjung juga dapat memperoleh informasi mengenai layanan digital melalui aplikasi adiraku dan program loyalitas adirapoin.

Kepala Cabang Adira Finance Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Arief Rusdhianprihatna menjelaskan menyambut peringatan HUT ke-81 RI, Adira Finance menghadirkan sejumlah promo khusus selama penyelenggaraan Adira Expo.