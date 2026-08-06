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Ratusan Siswa SDN 026 Bojongloa Gagal Belajar, Ahli Waris Gembok dan Segel Sekolah

Kamis, 06 Agustus 2026 – 16:51 WIB
Ratusan Siswa SDN 026 Bojongloa Gagal Belajar, Ahli Waris Gembok dan Segel Sekolah - JPNN.com Jabar
Spanduk informasi ahli waris terpajang di area sekolah SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan siswa SDN 026 Bojongloa, Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, terpaksa tidak bisa belajar di sekolah. 

Hal itu dikarenakan bangunan sekolah seluas 1.500 meter persegi itu disegel dan digembok oleh ahli waris, pada Kamis (6/8/2026) pagi.

Akibatnya, para siswa itu yang sudah datang ke sekolah tidak bisa masuk untuk belajar.

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Sejumlah guru sempat bersitegang dengan ahli waris karena menggembok dan menyegel sekolah.

Hingga akhirnya, kunci gembok pagar dibuka dan guru bisa masuk ke kawasan sekolah, sedangkan siswa dialihkan belajarnya menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Akses gerbang ke dalam sekolah pun dibuka, terdapat penjaga sekolah, guru dan kepala sekolah serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berada di sekolah.

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Mereka terlihat tengah menjaga sekolah dikhawatirkan terjadi penggembokan kembali.

Di beberapa bangunan sekolah, terdapat spanduk dan stiker yang bertuliskan lahan sekolah milik ahli waris. Kawasan sekolah sepi karena siswa belajar PJJ.

Ratusan siswa SDN 026 Bojongloa, tidak bisa belajar di sekolah karena dikunci dan digembok pihak ahli waris.
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TAGS   sdn 026 bojongloa sekolah digembok sekolah dikunci siswa gagal belajar

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