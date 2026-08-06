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Nakes di Tasimalaya Hina Pasien BPJS, Dedi Mulyadi Murka Siapkan Sanksi Tegas

Kamis, 06 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Nakes di Tasimalaya Hina Pasien BPJS, Dedi Mulyadi Murka Siapkan Sanksi Tegas - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kejadian viral di media sosial yang dilakukan seorang tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya.

Seorang oknum staf RSUD Dr Soekardjo atas nama Norma Zahara menyampaikan pernyataan tidak beradab terhadap pasien BPJS yang sedang menunggu kamar perawatan.

Kasus ini berawal dari unggahan Yurizal Tri Chaerawan di media sosial Threads. Yurizal menyampaikan keluh kesahnya karena belum mendapatkan ruangan di salah satu rumah sakit.

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Dia juga mengeluhkan pelayanan rumah sakit karena hingga delapan jam menunggu masih juga belum mendapatkan kamar.

"Delapan jam belum dapat kamar, enggak mau spill rumah sakitnya, soalnya saya pakai BPJS," tulis Yurizal dalam akun Threads, dikutip Kamis (6/8/2026).

Postingan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, dan beberapa tenaga kesehatan lainnya. Namun, Norma Zahara menulis komentar yang dinilai menyinggung perasaan korban hingga akhirnya turut menjadi perhatian publik.

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Adapun Yurizal dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (31/7/2026). Norma Zahara pun menyampaikan permohonan maafnya kepada publik melalui video yang diunggah di akun media sosialnya.

"Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti Almarhum Yurizal beserta keluarga," katanya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan meminta Wali Kota Tasikmalaya untuk memberikan sanksi kepada nakes di RSUD Dr Soekardjo yang menghina pasien BPJS.
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TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi pasien bpjs nakes hina pasien bpjs nakes di rsud soekardjo

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