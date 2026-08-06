Harga Emas Hari Ini Naik! Emas 1 Gram Rp2.679.000, Simak Daftar Lengkap Harganya di Sini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga Emas Hari Ini 6 Agustus 2026 Naik, Emas Batangan 1 Gram Tembus Rp2.679.000

JAKARTA — Harga emas batangan pada Kamis, 6 Agustus 2026, mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Emas batangan ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.679.000 sebelum pajak atau Rp2.685.698 setelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga juga terjadi pada hampir seluruh ukuran emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Selain itu, harga produk emas edisi khusus dan perak turut mengalami penyesuaian.

Emas batangan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga dasar Rp1.389.500 atau Rp1.392.974 setelah dikenai PPh 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp26.285.000. Untuk ukuran 100 gram, harga dasar tercatat Rp262.112.000, sedangkan emas batangan 1 kilogram dibanderol Rp2.619.600.000 sebelum pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III dengan harga yang berbeda sesuai ukuran dan edisinya.

Berikut daftar harga emas dan perak pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Harga Emas Batangan

0,5 gram

Harga dasar: Rp1.389.500

Setelah PPh 0,25%: Rp1.392.974

1 gram