Di Tengah Tren Mobil Listrik, Pendapatan PKB Jawa Barat Justru Terus Meningkat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat menyampaikan terima kasih kepada warga Jabar, yang selama ini konsisten taat bayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Saat ini, kata Dedi, terjadi peningkatan tren positif dalam pendapatan dari PKB, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah lain, termasuk dampak meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Dedi mengungkapkan, penerimaan PKB di Jawa Barat tidak mengalami penurunan dan justru stabil dengan rata-rata pemasukan harian mencapai Rp23 miliar hingga Rp26 miliar.

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"Saya pada forum ini menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jabar, yang setiap hari membayar pajak kendaraan bermotor, tidak mengalami penurunan, stabil, rata-ratanya Rp23 sampai Rp26 miliar dalam setiap hari," kata Dedi dalam sambutannya di Rapat Paripurna bersama DPRD Jabar, Rabu (5/8/2026).

Ia menilai, capaian tersebut menjadi indikator tingginya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak.

Dedi juga menyoroti kondisi sejumlah daerah yang mengalami penurunan pendapatan dari sektor pajak kendaraan, akibat bertambahnya penggunaan kendaraan listrik.

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Namun, kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah di Jawa Barat.

"Di tengah orang lain mengalami penurunan karena adanya mobil listrik, tetapi di Jawa Barat setiap hari mengalami peningkatan pendapatan," ujarnya.