BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Didominasi Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (6/8) secara umum cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Jakarta yang diperbarui pada Kamis pukul 07.00 WIB, cuaca pada pagi hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Memasuki dini hari Jumat (7/8), kondisi cuaca di Jabodetabek diperkirakan berawan hingga berawan tebal.